Costacurta sicuro: "Il Napoli è la più forte d'Europa! Meglio anche del City"

Billy Costacurta a Il Mattino: "Il Napoli è la più forte in Europa. Sogno una finale Champions italiana". L'ex difensore, che ha vinto 5 Champions League, ha elogiato la formazione di Luciano Spalletti: "Non vorrei che possa passare come una sciocchezza, ma per approccio e atteggiamento il Napoli è la più forte in Europa".