“Costretti dagli Ultras a non tifare!”, la testimonianza di uno dei tifosi terrorizzati in Curva

Dopo gli scontri provocati dagli Ultras in Curva B durante Napoli-Milan, tante le testimonianze dei tifosi presenti al Maradona. Un tifoso azzurro, ancora spaventato per la violenza subita, ha raccontato l'accaduto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci hanno costretto a non tifare. Non si poteva neanche andare via per i fumogeni alla uscite".