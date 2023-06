CR7 risponde a Ceferin: "Campionato saudita bello, c'è chi giudica senza vedere"

"Da quando sono in Arabia ho già giocato tre match in nazionale, essermi trasferito lì non ha inciso in nessun modo".

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Domenica scorsa Aleksander Ceferin, presidente UEFA, aveva detto la sua sul modello calcistico in Arabia Saudita che sta attirando campioni a suon di milioni, criticandone la futuribilità. Gli risponde la stella del torneo, Cristiano Ronaldo: "Il campionato saudita è bello, magari c'è chi giudica senza aver guardato le partite. Ora anche i trasferimenti parlano da soli... Ma va bene così. Da quando sono in Arabia ho già giocato tre match in nazionale, essermi trasferito lì non ha inciso in nessun modo", ha detto l'attaccante dell'Al Nassr dal ritiro portoghese.