Cravero non ha dubbi: "Il problema non è stato l'addio di Kim, ma un altro"

Roberto Cravero, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il problema del Napoli non è dato dall’assenza di Kim. Indubbiamente è andato via un difensore fortissimo, Natan mi convince, ma forse non convince tanto Garcia. Secondo me un po’ d’appagamento c’è, ci può stare che qualcosa quest’anno concedi. Io, guardando il Napoli a Salerno, mi sono divertito”.