Cravero: "Per i tifosi del Torino c'è una grande differenza tra Belotti e Buongiorno"

Roberto Cravero, ex calciatore, legato ai colori granata, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno è determinante per il Napoli, in questo momento è il top che ci sia in Italia per il gioco, per la solidità ed il comportamento che ti porta a dare sempre qualcosa in più. Lui è un giocatore positivo, si merita tutte le fortune. Quando andò via Belotti i tifosi non lo apprezzarono, invece oggi i tifosi del Torino apprezzano ancora Buongiorno”.

