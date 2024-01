Cravero su Natan: "Faccio mea culpa, pensavo fosse forte come Koulibaly e Kim”

"Kvaratskhelia, Osimhen e Zielinski non stanno rendendo come l’anno scorso, però meno venti punti dalla vetta sono troppi”.

Roberto Cravero, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Perez? Non è Koulibaly, non è Kim. Faccio mea culpa perchè pensavo che Natan potesse essere forte quanto loro. Oggi sono abbastanza stupito dall’andamento del Napoli e dalle prestazioni. Sono regrediti tutti, questo è il dubbio che lascia a chi non conosce l’ambiente.

Demiral? Non credo che un difensore centrale forte possa cambiare l’andamento di questo Napoli. Adesso c’è un appagamento, c’è un’impresa fatta l’anno scorso che ha portato un dispendio di energie enorme. Kvaratskhelia, Osimhen e Zielinski non stanno rendendo come l’anno scorso, però meno venti punti dalla vetta sono troppi”.