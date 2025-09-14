Crc, Giordano: "Piano a dire 'Milinkovic meglio di Meret'. Sul gol di Ranieri poteva far meglio"
Marco Giordano, giornalista di Radio CRC, è intervenuto ai microfoni di OttoChannel nel corso de Il Salotto Azzurro per parlare anche della situazione portieri in casa Napoli. Di seguito le sue dicharazioni: "Milinkovic-Savic meglio di Meret? Ci andrei piano, sul gol di Ranieri è colpa sua. Mi correggo, non è colpa sua ma non è che ha brillato, poteva fare meglio.
Forse sono due portieri allo stesso livello, ma con caratteristiche diverse. Il Napoli ha avuto un 5-6% di lanci nelle prime due partite, mentre contro la Fiorentina circa il 10%. Quindi di fatto non è una questione di chi è più forte o meno forte: magari Conte preferisce Meret per i passaggi a dieci metri e invece Milinkovic-Savic per i lanci".
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
