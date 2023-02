Cremonese, Braida: "Il Napoli ha due calciatori straordinari"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ariedo Braida, attuale responsabile strategia della Cremonese

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ariedo Braida, attuale responsabile strategia della Cremonese: "Quando la classifica piange tutto va male. Abbiamo pagato l’inesperienza, che ci ha penalizzato soprattutto all’inizio. Sul campo, però, abbiamo sempre giocato un buon calcio, pur senza raccoglierne i frutti. Siamo fiduciosi di poter recuperare, finché la matematica non ci condannerà al contrario. Finale di Coppa o permanenza in Serie A? Sceglierei entrambe.