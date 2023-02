Cremonese, Braida: "Napoli senza rivali, scudetto in tasca. E in Champions nulla è precluso"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ariedo Braida

Anche la piazza partenopea è cresciuta con la squadra? “Il Napoli non ha rivali in campionato, una squadra davvero forte costruita con merito dalla dirigenza. Gli azzurri stanno dimostrando che tutto è possibile, e che anche nelle difficoltà possono arrivare i successi. Sono stati acquistati calciatori davvero straordinari, come Osimhen e Kvara. Il primo formidabile nella realizzazione ed ilo secondo nel dribbling, oggi aspetti fondamentali. La squadra, però, riesce a rendere nel suo insieme”

La Cremonese raccoglie meno di quanto meritato? “Quando la classifica piange tutto va male. Abbiamo pagato l’inesperienza, che ci ha penalizzato soprattutto all’inizio. Sul campo, però, abbiamo sempre giocato un buon calcio, pur senza raccoglierne i frutti. Siamo fiduciosi di poter recuperare, finché la matematica non ci condannerà al contrario. Finale di Coppa o permanenza in Serie A? Sceglierei entrambe!”

A fare la differenza nel Napoli anche le seconde linee?

“Ci sono quindici giocatori in panchina che comporrebbero una squadra di tutto rispetto, e farebbero fatica a non trovare spazio in altri club. Faccio i complimenti ai dirigenti, che hanno dimostrato tutte le loro capacità nel costruire un gruppo tanto forte”

Ci sono possibilità di una rimonta scudetto?

“Anche se tutto è possibile nel calcio, vedo un Napoli davvero troppo forte, e senza rivali. Il margine sulle inseguitrici è troppo ampio, e ritengo che il campionato lo abbia in tasca. Per la lotta Champions c’è da battagliare, e tutte le rivali hanno una chance”

Il Napoli deve puntare anche alla Champions?

“Il Napoli non può precludersi a priori nessun traguardo. Vedo una squadra molto forte, che può dire la sua anche in Europa, come ha già dimostrato in questa stagione”