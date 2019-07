Cremonese, Rastelli: "Con Icardi e James il Napoli sarebbe fortissimo"

Massimo Rastelli, allenatore della Cremonese, parla a Marte Sport Live: “Icardi è un grande attaccante e sarebbe un grande acquisto per il Napoli. Con James e Icardi, l’organico azzurro già competitivo, diventerebbe ancora più forte. Domani alle 17:00 inizieremo il ritiro e domenica saliremo in Trentino. Il 24 luglio faremo l’amichevole col Napoli a Dimaro ed è sempre bello sfidare gli azzurri, si tratta di un’amichevole di grande prestigio per noi. Avremo grandi motivazioni e proveremo a fare bella figura davanti ad una squadra fortissima”.