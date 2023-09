Crespo alla Gazzetta: "Il Napoli dopo l'exploit faticherà a tenere il passo delle milanesi"

"Vedo l'Inter un gradino sopra le altre". Non ha dubbi Hernan Crespo, allenatore dell'Al-Duhail ed ex attaccante di Inter e Milan

"Vedo l'Inter un gradino sopra le altre". Non ha dubbi Hernan Crespo, allenatore dell'Al-Duhail ed ex attaccante di Inter e Milan, su chi sia la favorita per vincere lo Scudetto: "Mi sembra che la rosa sia ampia, competitiva. Ci sono uomini per tutti i ruoli e poi Lautaro è un attaccante fenomenale che si migliora e cresce di anno in anno. Inzaghi è a posto così", dice a La Gazzetta dello Sport.

Crespo poi prosegue: "Le rivali devono mettere a posto qualcosa, l'Inter è già compatta e collaudata. Ha una struttura solida, ci sono elementi di prospettiva come Thuram. Poi dietro sono attenti e precisi. Il Milan sarà l'avversario dei nerazzurri, mentre il Napoli, dopo l'exploit della scorsa stagione, faticherà a tenere il passo delle milanesi".