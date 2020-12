Criscitiello: "A Gattuso servono Osimhen e Mertens! A gennaio un centrocampista di qualità"

Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, il direttore Michele Criscitiello scrive: "Gattuso sta facendo i miracoli ma la società deve fare le uscite mancate in estate. In attacco il colpo da 90 (o meglio 75 milioni) non si è visto quasi mai. Colpa dell'infortunio. Osimhen serve, però, a Gattuso. Pesa anche l'assenza di Mertens per un mese. Quando saranno tornati tutti, il Napoli non avrà problemi di attaccanti ma a centrocampo servirebbe un giocatore di qualità. In estate Giuntoli ci ha provato, in inverno dovrà riuscirci. Obiettivo Napoli tornare in Champions. Non sarà facile".