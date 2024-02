Criscitiello: "ADL aveva già incontrato Conte. Pioli? Non mi risulta"

Michele Criscitiello, giornalista di Sportitalia, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Michele Criscitiello di Sportitalia, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e ha commentato le notizie sul futuro della panchina del Napoli: "Conte è un nome caldo, c'è già stato l'incontro, De Laurentiis gli ha fatto proposte interessanti ma lui ora non mette Napoli in primissima fascia nella sua testa. Pioli? A me non risulta, è ancora un punto di domanda e ha un contratto col Milan.

Dopo una stagione del genere quasi conviene fare una rivoluzione prendendo giocatori forti e incassando il più possibile. Già quest'anno Kvaratskhelia vale meno dello scorso anno, e se facesse un'altra stagione negativa? Senza dimenticare che c'è la questione rinnovo di contratto. Ma Osimhen e Kvaratskhelia non andranno via insieme nella stessa estate senza dimenticare Zielinski che pure saluta".