Criscitiello: "Altro che depresso, ADL è un genio! Vince lo scudetto e chiude con un attivo di 80 mln"

"Plusvalenze, scudetto e cammino Champions sono le cose che contano per una società di calcio. Più del prestigio".

TuttoNapoli.net

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia.com, esalta la gestione economica di Aurelio De Laurentiis: "A Napoli non se la passano bene anche se l'obiettivo Champions resta ampiamente alla portata. C'è la minaccia Lazio, il solito pericolo Atalanta ma difficilmente ci sarà la sorpresa di fine stagione. Chi pensa che Aurelio sia depresso si sbaglia di grosso. Plusvalenze, scudetto e cammino Champions sono le cose che contano per una società di calcio. Più del prestigio.

E al contrario della Roma, il Napoli vola con il bilancio. De Laurentiis nel 2005 prese il Napoli fallito, morto e sepolto. Oggi chiude l'ennesimo bilancio in utile e fa registrare un + 80 milioni. Può piacere o non piacere ma un Presidente che vince lo scudetto a Napoli e chiude con un attivo di 80 milioni di euro è un genio. Che poi sia antipatico è un dato di fatto ma questo poco importa. Per fortuna i cinepanettoni li produceva lui ma li recitavano Boldi e De Sica, loro si che facevano ridere ed erano simpatici.