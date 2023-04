Criscitiello avverte: "Napoli pare in calo, sfida al Milan tutt'altro che scontata"

Il Napoli vince il campionato e la Lazio è fortemente candidata alla prossima Champions League.

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tmw, analizza così l'incrocio in Champions tra Napoli e Milan: "Intanto mercoledì a San Siro vogliamo sentire i brividi sulla pelle. I quarti di finale italiani sono uno spettacolo. Milan-Napoli non è scontata, non solo perché al Maradona è finita tanto a poco ma anche perché il Napoli sembra in leggera difficoltà fisica. Il Milan deve regalarsi una notte del diavolo, però, il pronostico non è affatto scontato. Godiamoci la Champions e il derby italiano, sperando di viverne un altro in semifinale. Sarebbe stupendo, anche se il campionato sta dando risposte positive solo per alcuni. E’ la serie A di Spalletti e Sarri, la qualità paga sempre. Napoli e Lazio, gestite da due presidenti italiani antipatici ma bravi, è il trionfo del nostro calcio. Allenatori italiani, Presidenti della Capitale e mentalità italiana.