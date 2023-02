Criscitiello bacchetta ADL: "Ha commesso un errore clamoroso con l'intervista alla Bild"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un errore clamoroso e strategico parlare l'8 febbraio di mercato. Fa bene De Laurentiis a parlare ai quotidiani internazionali, ma non può parlare di mercato, è un errore clamoroso strategico. De Laurentiis non deve cadere in nessuna trappola, il mercato per lui non deve esistere. Per quanto mi riguarda oggi è inutile parlare di mercato, poi in estate vedremo".