Criscitiello, che attacco a Mancini: "Spot senza Mondiale e senza vergogna"

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Arabia Saudita.

TuttoNapoli.net

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico dell'Arabia Saudita. Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello commenta nel suo editoriale per Sportitalia la notizia in questo modo: "Lo spot di Mancini CT Saudita è una presa in giro per gli italiani e non per il calcio italiano. Inutile ricordare che non ci ha portato al Mondiale e non si è dimesso. Inutile ricordare che dieci giorni prima delle dimissioni aveva accettato di essere la guida di tutte le Nazionali. Mancini se ne è andato dalla sera alla mattina per coprirsi d'oro e dopo aver usato la FIGC come un bancomat ha deciso di prendersi tutta la banca.



Libero di farlo, certo. Modi e tempi, però, sono sbagliati e sicuramente non ha ben compreso la differenza tra essere allenatore e commissario tecnico della Nazionale del proprio Paese. Siamo fieri di aver immediatamente preso le distanze dall'allenatore e dal personaggio, il tempo ci ha dato ragione in campo e fuori ma questa Nazionale si meritava un finale cosi. Cornuto e mazziato si dice dalle mie parti, il povero Gravina che si è fatto abbindolare dal ciuffo di Jesi.