Criscitiello: “Chi sostiene che la Juve non sia da scudetto commette un grave errore”

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, ha messo a confronto Milan, Inter e Juventus: “Quella che mi piace di più, come rosa, è il Milan. Mi intriga. Non vincerà il campionato, probabilmente, ma è la squadra costruita con più intelligenza e innovazione. Inventiva e meno soldi sprecati. Ora sta a Pioli dimostrare che il club ha lavorato bene sul mercato. Una cosa è certa: se il Milan sarà competitivo per lo scudetto, dal prossimo anno tutti cambieranno modo di fare mercato.

L'Inter era partita bene ma poi si è incartata su Lukaku. Qualcosa avanti non ci convince e forse anche dietro c'è bisogno di rinforzare la linea difensiva. La Juventus, sulla carta, è quella messa peggio ma a mio avviso è una delle candidate forti alla vittoria dello scudetto. Adesso sistemerà l'organico. Giuntoli se trova la giusta intesa con Allegri sarà un'arma in più e giocare solo una volta a settimana fa una grande differenza. Chi sostiene che la Juve non sia da scudetto commette un grave errore”.