Criscitiello: "Chiudere senza l'erede di Kvara può creare un caso tra Conte e il club"

vedi letture

Nel suo editoriale sul sito di Sportitalia, il giornalista Michele Criscitiello fa il punto sulle operazioni delle big italiane nell'ultimo giorno valido per il mercato: "Il Napoli è la grande protagonista per capire se chiuderà con il sostituto di Kvara oppure no. Certamente, nell’ultima settimana, in molti si sono incartati.

Il vero “problema” sarà il Napoli che deve accontentare Antonio Conte e ha le ore contate. Chiudere senza esterno offensivo all’altezza di Kvara potrebbe creare un caso tra Conte e la società. Il Napoli ha enormi possibilità di vincere il secondo scudetto negli ultimi tre anni ma se finora De Laurentiis ha fatto bene a fidarsi di Conte, ora non può seguire altre strade se non accontentarlo in tutto ciò che ti chiede".