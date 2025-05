Criscitiello: "Conte, addio piuttosto prevedibile. I conti si faranno da lunedì"

Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello commenta la lotta scudetto e parla anche del futuro di Conte: "Questa Inter fa paura. Sfiora le imprese ma poi raccoglie molto meno di quello che avrebbe potuto conquistare. Scudetto, virtualmente, perso. Nel peggiore dei modi. Da esterni ci siamo divertiti. Conte prepara la festa e il trionfo è ad un passo. Si festeggerà in casa.

Basta la vittoria con il Cagliari già salvo e per la quarta volta a Napoli si festeggerà lo scudetto. E’ la vittoria di Conte che è arrivato con il fiatone sul più bello ma la fortuna non lo ha abbandonato sul più bello. Vincerà per la sua costanza seppur sappia lui stesso di non avere la squadra più forte. Si festeggerà per poi preparare un addio piuttosto prevedibile. I conti si faranno da lunedì prossimo".