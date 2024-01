Criscitiello critica la formula della Supercoppa: “Mi è sembrato più un Trofeo Tim”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nel corso di SICafé ha detto la sua sul successo dell'Inter in finale di Supercoppa Italiana

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nel corso di SICafé ha detto la sua sul successo dell'Inter in finale di Supercoppa Italiana: "L'Inter mi è piaciuta, ha una squadra solida, compatta e cinica: diversa dalla Juventus. Oggi ti vorrebbe da dire che i nerazzurri vinceranno lo scudetto, ma non è così perché la a febbraio inizierà nuovamente la Champions. In generale non mi è piaciuta la Supercoppa, la formula a 4 che implica l'interruzione del campionato non ha avuto grande senso secondo me.

Mi è sembrato più un Trofeo Tim che una Supercoppa vera e propria. Secondo me la Supercoppa va giocata prima dell'inizio del campionato, tra la vincente della Coppa Italia e la vincente dello scudetto. Non sono fan di questa nuova formula, non mi è piaciuto il discorso di andare a Ryad. Non abbiamo dato una buona immagine all'estero, il calcio italiano è la terza fascia dell'Europa. L'Inter ha meritato, ma il resto non mi ha trasportato".