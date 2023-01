Criscitiello distrugge la Juve: "Si erano convinti che potessero bastare prestazioni indecenti"

"Devi arrivare a fine campionato e poi, sicuramente, cambiare anche guida tecnica".

La Juventus si era autoconvinta che potessero bastare prestazioni indecenti per andare avanti in classifica. Così scrive Michele Criscitiello sui bianconeri sul portale di Sportitalia: "In questa serie A basta anche questo ma, alla lunga, il campo ti presenta sempre il conto. Allegri non fa giocare la Juventus a calcio. I calciatori li ha ma non c'è mezza idea in questa squadra. Manca la gestione del gruppo e il mercato è stato totalmente improvvisato e i risultati sono evidenti. Oggi non hai grandi alternative.