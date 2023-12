Criscitiello distrugge Mourinho: "Tecnico finito, fa cinema e non calcio"

La storiella della coppetta vinta e del tutto esaurito all'Olimpico ha stufato anche il Mourinho fun club della Garbatella.

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato di Roma e di Josè Mourinho nel suo editoriale per il portale Sportitalia.com dopo la sconfitta di Bologna: "La Roma è prigioniera di un personaggio che fa cinema e non calcio. Le sue migliori performance sono con un microfono avanti e non con il campo avanti. Guadagna tanto ma rende poco. Grande motivatore ma gioco zero. Josè Mourinho è arrivato ai titoli di coda. In teoria erano partiti già da tempo ma se chiude la stagione ancora senza quarto posto non ci sarà più mezzo motivo per andare avanti con il portoghese.

Squadra forte, tante figurine, soldi spesi ma resa pari allo zero. La storiella della coppetta vinta e del tutto esaurito all'Olimpico ha stufato anche il Mourinho fun club della Garbatella. "Aho guai a chi ce tocca Mourigno". I romanisti, per molto meno, hanno impalato allenatori forti e più capaci di Mourinho. Josè ha fallito e se non porterà la squadra in Champions avrà completato l'opera. Anche Pinto non mi sembra un fenomeno. Forse a Petrachi avrebbero dovuto dare qualche calcio in meno.