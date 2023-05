Criscitiello: “Il Milan ha meritato di passare col Napoli, ma deve ringraziare due episodi”

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello è intervenuto in diretta a "SICAFE" parlando del momento del Milan in vista del match

Alla vigilia dell'Euroderby di ritorno in Champions League, c'è stata una mini polemica a distanza tra Simone Inzaghi e Stefano Pioli sulla designazione arbitrale per la partita di domani. Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello è intervenuto in diretta a "SICAFE" parlando del momento del Milan in vista del match e delle dichiarazioni dei due tecnici. Queste le sue dichiarazioni: "La polemica sull'arbitro di fatto non esiste. Pioli non ha risposto a una non-provocazione di Inzaghi, ma sento una tensione anche nelle dichiarazioni un po' paradossale. Come se l'andata fosse finita 0-0 o 1-1 con grande equilibrio... Naturalmente il Milan proverà a ribaltare il risultato e tutto può succedere, ma mi sorprenderebbe molto vedere la squadra vista nelle ultime settimane battere ed eliminare l'Inter. Dovremmo vedere tutto e il contrario di tutto quanto abbiamo visto negli ultimi mesi.

Il Milan ha meritato la qualificazione con il Napoli, ma deve ringraziare il rigore sbagliato da Kvara e il gol tardivo di Osimhen. Poi chiaramente che tutto possa cambiare in una notte ci può stare, amiamo il calcio anche per questo, ma la vedo molto molto difficile. Per quanto mi riguarda l'Inter ha davanti un'autostrada verso Istanbul e ha già pagato il casello. Non va sotto l'85% per il passaggio del turno."