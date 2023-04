Criscitiello: "Il Milan vale il Napoli, ma ha sbagliato il mercato estivo"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato nel corso della trasmissione SiCafé, in onda su Sportitalia

TuttoNapoli.net

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato nel corso della trasmissione SiCafé, in onda su Sportitalia: “Il Milan e l'Inter hanno visto che il Napoli andava a mille ed hanno mollato psicologicamente. Nel confronto diretto, il Milan ha dimostrato che può valere il Napoli, nei 90 o 180 minuti. Perché il Napoli un Leao, un Maignan o un Tonali non ce l'ha. Credo che, sinceramente, la squadra di Pioli ha superato il turno meritatamente. Penso che il Milan valga il Napoli.

I rossoneri, però, hanno sbagliato il mercato estivo. Giocatori come Leao e Giroud c'erano già l'anno scorso. Non puoi rinnovare il contratto ad Ibrahimovic, con tutti gli infortuni che ha. Il problema di tutti calciatori è che non riescono a dire stop perché non sanno cosa fare dopo".