Criscitiello: "Il Napoli ha il diritto di crederci, un trionfo azzurro sarebbe un poster per il calcio italiano"

Il Napoli espugna Bergamo e, in attesa di Milan-Bologna di stasera, si porta al comando della classifica. Il direttore Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, commenta così: "Il Napoli perde a Bergamo e finisce il sogno scudetto. Non è andata proprio come pronosticavano in molti. Per due ragioni: l'Atalanta non è la squadra degli ultimi anni. Sia nel gioco che nei risultati. In casa, soprattutto. I meriti del Napoli, però, sono maggiori dei demeriti dell'Atalanta. Spalletti è consapevole che quest'anno può arrivare fino in fondo anche se il Milan si è messo sulla strada giusta. Il Napoli ha la rosa, forse, più completa con grande qualità nei singoli. Vincere a Bergamo, senza titolari importanti, non è una notizia che può passare in secondo piano. Il Napoli c'è e lotterà per il titolo fino alla fine. Occasioni, come quella di quest'anno, non capitano spesso e hai il diritto e dovere di provarci fino al termine del campionato. Gli azzurri a Bergamo hanno giocato bene ma soprattutto con la convinzione di chi vuole arrivare fino in fondo. Peccato per i troppi punti persi; in casa e con le grandi. Un trionfo del Napoli sarebbe un poster per il calcio italiano che dopo il flop mondiale ha perso appeal a livello internazionale e l'immagine di una città in festa, come Napoli, farebbe sicuramente bene a tutto il Paese".