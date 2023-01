Criscitiello: “Il Napoli non deve toccare nulla in questo mercato, neanche i magazzinieri”

Il Direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al mercato invernale del Napoli.

TuttoNapoli.net

Il Direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al mercato invernale del Napoli. Ecco le sue parole nel corso del programma LeoTalk: "Come ho detto più volte, il Napoli non deve fare assolutamente nulla a gennaio. Non toccherei nemmeno i magazzinieri”.