Criscitiello: “Il Napoli non ha ancora preso l'erede di Kim, solo le milanesi sul mercato..."

La Serie A si è mossa poco sul calciomercato in entrata se si applica un paragone con le numerose operazioni in uscita che abbiamo visto finora. Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha commentato questa situazione durante la trasmissione "SICAFE", sottolineando l'immobilismo delle formazioni italiane, tolte Inter e Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Negli ultimi giorni abbiamo visto una piccola frenata sul mercato, dopo un mese di luglio all'insegna di Inter e Milan. Le milanesi hanno sorretto il mercato italiano tra entrate e uscite.

La Roma è ferma, così come la Lazio dalla quale ci si aspettava di più dopo la cessione di Milinkovic. La Fiorentina ha preso Parisi ma ora è ferma. Il Napoli ha ceduto Kim e non ha ancora trovato il sostituto. Alla Juventus Giuntoli è arrivato in ritardo e potrebbe esplodere con diverse operazioni ad agosto. Credo che, soprattutto post-ferragosto, ci divertiremo molto ma perché arriviamo - come sempre - in ritardo. "