Criscitiello: "Il Napoli non può sbagliare. Meret? Buon portiere ma ce ne sono di più forti"

Durante SiCafè, il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Il Napoli non può sbagliare. Mazzarri era partito bene, poi con Real, Inter e Juve sono state gare complicate, ha giocato con squadre forti. Meret? Non sono un fan, è un buon portiere ma ce ne sono di più forti. Quest'anno è calato il rendimento della squadra e della difesa anche. Credo che Vicario, che è un nome che ho fatto tante volte anche in passato, oggi sta conquistando tutta la Premier e il calcio inglese. Ci sono tante squadre del nostro campionato che non hanno un portiere all'altezza rispetto al livello della squadra".