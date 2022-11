Criscitiello: "Il Napoli produce calcio, vince e regala spettacolo. Ma c'è un dilemma"

"La grande forza dei partenopei è proprio questa. La qualità del gruppo e la lunghezza della panchina".

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, parla del cammino inarrestabile del Napoli: "Si ma vediamo quando andrà a Milano. Si ma adesso deve andare a Roma con la Roma. Si ma a Bergamo con l’Atalanta non la vince. Nove punti in tre trasferte insidiose e capolista salda in serie A. Continua lo spettacolo del Napoli che, al contrario delle dirette concorrenti, fa passare inosservate assenze pesanti come quelle di Osimhen (prima) e Kvara (adesso). La grande forza dei partenopei è proprio questa. La qualità del gruppo e la lunghezza della panchina. Se l’Inter ha perso punti senza i big, se Allegri piange da tre mesi giustamente per le assenze, le grandi squadre le fanno passare quasi inosservate le assenze dei titolatissimi. Il Napoli produce calcio, vince e regala spettacolo. Grande merito di chi ha costruito questa squadra con competenza e pochi soldi. Merito di Spalletti che sta guidando una macchina, da lui stesso, resa perfetta. La sosta mondiale non ci voleva in questo campionato anomalo. Fermarsi domenica e ritrovarsi addirittura il 4 gennaio è una incognita per tutti. Non aiuta chi vola e chi sta bene. Questo è il grande dilemma del Napoli che sarà penalizzato da questa sosta forzata. Il Napoli, anche se gioca ogni tre giorni tra Europa e campionato, va in scioltezza".