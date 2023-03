Criscitiello: "Il Napoli torna a fare notizia, perde! Che show di Sarri, idolo vero"

"Maurizio Sarri è l’idolo di chi ama il calcio vero. Un maestro"

"Intanto il Napoli, finalmente, torna a fare notizia". Così ironizza Michele Criscitiello su Sportitalia.come sulla sconfitta in campionato del Napoli contro a Lazio: "Perde la prima partita in casa (con la Lazio) e la perde contro l’allenatore che più l’aveva avvicinato al magnifico sogno scudetto. Conferma di come abbiano lavorato a Napoli, in questi ultimi anni. Programmazione, zero sentimento popolare dove i tifosi fanno comunicati e decidono chi prendere e chi tenere ma solo tanta competenza da parte di Giuntoli (che ovviamente ha sbagliato qualcosa anche lui negli anni) e freddezza nelle decisioni di Aurelio De Laurentiis.