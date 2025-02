Criscitiello: “Inter indecente! Merita di non vincere, si sta consegnando a Conte”

vedi letture

Michele Criscitiello a Sportitalia commenta l'ultima giornata di campionato e si sofferma in modo particolare sul ko dell'Inter a Torino contro la Juventus: "Il problema dell'Inter non è Inzaghi ma i calciatori che solo quando hanno voglia si accendono. Inzaghi ha le sue responsabilità, certo, ma finora ha fatto un grandissimo lavoro e ha coperto molte volte gli errori della società. Ma il problema non è che il club non spende a gennaio, il problema è far quadrare i conti senza spendere oltre il budget. Ma il secondo tempo di Torino è indecente sapendo che è un match ball. Non puoi sprecare queste occasioni, così come a Firenze.

Il problema di Inzaghi è che non tiene sul pezzo i ragazzi, ma in campo non va lui: se Mkhitaryan dice che prendono le partite con leggerezza...ma tu sei un pazzo? Puoi scavalcare il Napoli in Juve-Inter, non in Sassuolo-Inter. Non si può scendere in campo con supponenza. L'unico che ci ha messo qualcosa è stato Lautaro. Ci ha messo il cuore, non il resto. L'Inter del secondo tempo di Torino non merita lo scudetto. L'Inter ogni volta consegna un pezzo di tricolore a Conte".