Criscitiello: "Mazzarri il bollito se l'è mangiato e ne ha lasciato un pochino a Gasperini"

"Vittoria di Bergamo è molto preziosa per lavorare con serenità, oltre che utile a sistemare una classifica brutta da vedere se hai lo scudetto sul petto".

TuttoNapoli.net

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato di Walter Mazzarri nel suo editoriale per il portale Sportitalia.com: "Intanto Walter, il bollito se l'è mangiato e ne ha lasciato un pochino a Gasperini. Mazzarri vince la prima con il Napoli e batte una Atalanta che sta dimostrando, in questo campionato, di non poter puntare alla grande Europa. Certamente non deve essere quello l'obiettivo ma se ci abitui bene poi noi alziamo l'asticella. Il Napoli, insieme al Milan, salvo clamorosi colpi di scena rappresentati dai Garcia di turno, dovrebbe avere ben chiaro l'obiettivo stagionale. Guardare Inter e Juventus lottare per lo scudetto e posizionarsi tra le prime 4. Napoli come il Milan. Almeno in campionato, in Europa si vedrà.

Questa settimana sarà decisiva. Mazzarri, solitamente un pizzico spocchioso e pieno di sè, questa volta può dare una grande mano ad una squadra in crisi di identità e risultati. I calciatori ci sono, serviva solo mettere ordine. Adesso con Real Madrid e Inter puoi giocare con la testa più libera perché in caso di sconfitte non cade il mondo. La vittoria di Bergamo è molto preziosa per lavorare con serenità, oltre che utile a sistemare una classifica brutta da vedere se hai lo scudetto sul petto".