Criscitiello: "Mercato da 8, ma potrebbe non bastare! I nomi top non sono arrivati e forse mai arriveranno..."

Michele Criscitiello, direttore di Tuttomercatoweb.com, ha parlato anche del Napoli nel suo editoriale per il portale: "Il Napoli, a Torino, è morto e risorto per poi essere ammazzato, definitivamente, da una bicicletta. Il Napoli preoccupa in fase difensiva. 7 gol tra Firenze e Torino non li puoi prendere, in due giornate, se vuoi puntare allo scudetto. Il Napoli ha fatto un mercato da 8 ma potrebbe non bastare. I nomi top, accostati a giugno e luglio, non sono arrivati e forse mai arriveranno. James e Icardi erano sogni ma proibiti. E' arrivata tutta gente forte ma il Napoli deve colmare un gap ancora importante e deve restare davanti all'Inter che si è rinforzata notevolmente. Ancelotti, al primo anno, ha fatto un piccolo rodaggio. Adesso dovrebbe passare ai fatti perché da un allenatore vincente come lui noi e i napoletani ci aspettiamo altro. E' un Napoli che ha bisogno, sicuramente, di una bella sistemata".