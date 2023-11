Criscitiello: "Napoli cade a pezzi, senza decisioni importanti ADL rischia di star fuori dalla Champions"

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia.com, analizza il momento del Napoli

TuttoNapoli.net

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia.com, analizza il momento del Napoli: "Il Napoli sta cadendo a pezzi e non era difficile immaginarlo. Il vero problema è che rischi anche di non fare la prossima Champions League se non metti ordine. E De Laurentiis, invece, rischia adesso di fare più confusione di quella fatta questa estate.

Garcia non andava preso. Siamo per il partito di quelli che parlano prima e non dopo. Il Napoli non ha gioco, identità e tutti i singoli sono reduci da involuzione. Questa squadra ha bisogno di una guida e di ordine. De Laurentiis oggi deve prendere decisioni importanti.