Criscitiello: "Napoli, con due colpi può essere il tuo anno. Spalletti dà il meglio nei primi due anni"

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha parlato del mercato del Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Il Napoli è la squadra che parte con la base migliore e deve sfruttare l'ottimo lavoro fatto da Gattuso. Prendere Spalletti è un gran segnale perché parliamo di un allenatore vero che riesce a dare, soprattutto nei primi due anni, il meglio. Ha fame perché, anche se guadagni tantissimi soldi, non è mai bello stare a casa. Il Napoli non deve sbagliare mercato. Servono due calciatori e niente scherzi con Insigne. Spalletti potrebbe essere la vera sorpresa del campionato, per la lotta allo scudetto, e anche la Lazio di Sarri potrebbe ambire a qualcosa di davvero prestigioso. Se di Sarri sarà, ovviamente".