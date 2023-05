Criscitiello: "Napoli cotto, festa saltata al Maradona! Converrebbe non vincere a Udine..."

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, analizza così il pareggio del Napoli con la Salernitana

TuttoNapoli.net

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, analizza così il pareggio del Napoli con la Salernitana: "Resto del mio pensiero: il Napoli ha dominato, stradominato, il campionato e ha vinto senza battere ciglio. Però, dopo la pausa Nazionali, la squadra di Spalletti è arrivata scarica al gran finale. Che poi tanto "gran" non lo è perché gli azzurri sono stati talmente bravi che hanno chiuso i giochi già in inverno. Tra campionato e Champions, il Napoli è arrivato cotto, col fiatone e squadra leggermente sulle gambe. Si è notato, soprattutto, nelle due partite con il Milan. Colpo di coda, a Torino, con la Juve ma per il resto squadra spenta e giustamente con meno motivazioni per aver vinto per distacco. Ieri, però, le motivazioni c'erano e bisognava vincere nel derby con la Salernitana. Adesso, negli archivi della storia, non avremo un terzo scudetto con il San Paolo Maradona in festa ma una città invasa da tifosi e bandiere. Non è la stessa cosa. Ieri la vittoria contava eccome. Non aver festeggiato allo stadio cambia molto, non la sostanza ma l'immagine. E nel 2023 tutti vivono soprattutto di immagine; la sostanza viene dopo. Il Napoli lo scudetto lo ha vinto e stravinto, però, tra 1-10-30-50 anni non avremo immagini stupende di uno stadio strapieno.

Immaginate che festa a Fuorigrotta. Abbiamo aspettato 33 anni e, purtroppo, non vedremo quella festa. Mi verrebbe da dire che se ci fossero le condizioni, Lazio permettendo, quasi converrebbe non vincere a Udine pur di regalarci quella gioia immensa a Napoli. Non diciamolo altrimenti ci dicono che siamo antisportivi e che in campo si va sempre per vincere. Lo sappiamo e sarà così ma volevamo dare solo più forza al concetto che un conto è fare la festa in campo e un altro è farla ad Udine; sperando di non farla nell'albergo di Udine. Sai che noia.