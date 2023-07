Criscitiello: "Napoli può prendersela comoda con la 'scusa' di aver venduto solo Kim"

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, scrive così degli affari di casa Napoli e Juventus

TuttoNapoli.net

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, scrive così degli affari di casa Napoli e Juventus: "32 giorni di fuoco per la Juventus e Giuntoli. Se il Napoli può prendersela con comodo con la "scusa" li ho tenuti tutti mi manca solo il difensore centrale al posto di Kim, i bianconeri devono fare; anche tanto. Le cessioni, gli acquisti e risolvere alcuni casi spinosi.

Attenzione: la Juventus non è scarsa. Squadra competitiva e avendo una sola competizione Allegri potrà concentrarsi sull'obiettivo principale: lo scudetto. Ce la può fare. Anche perchè Giuntoli è un ottimo direttore sportivo ma, forse, è il numero 1 nella gestione dal 2 settembre. Quello che, probabilmente, mancherà al Milan. Se proprio vogliamo dirla tutta. La Juventus con 2-3 acquisti e 2 cessioni mirate farà un mercato intelligente. Chi dà per morti i bianconeri commette un grande errore. Per me, la Juventus, sarà il pericolo principale per i campioni in carica".