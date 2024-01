Criscitiello pessimista: “Stagione compromessa, il Napoli non andrà in Champions”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha rilasciato queste dichiarazioni durante il programma "SiCafè"

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha rilasciato queste dichiarazioni durante il programma "SiCafè": "La stagione del Napoli credo sia compromessa. Dovrà fare un miracolo per l'Europa e non credo che lo farà. Mazzarri deve concludere una stagione complicata. Il Napoli deve riiniziare, l'anno prossimo dovrà cambiare 3-4 calciatori, se se ne va Osimhen dovrà cercare una punta. Deve avere quella forza di ripartire, dalla televisione siamo tutti bravi a parlare.

De Laurentiis secondo me è un grande presidente, parlano le plusvalenze, i conti. Ha vinto senza il miracolo, con la sua testa dura, affidandosi a due professionisti come Spalletti e Giuntoli. Il suo problema è che crede di essere onnipotente ed è li che casca l'asino. Se vinci lo scudetto a Napoli, ti senti Dio, ma dopo puoi scivolare sulla buccia di banana e poi ne paghi le conseguenze, infatti quest'anno non funziona".