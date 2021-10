Criscitiello: "Può essere l'anno del miracolo di Spalletti, il Napoli è una goduria"

Il Napoli delle meraviglie è una goduria. Così scrive Michele Criscitiello nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Sia lodato Luciano Spalletti. Schemi semplici su palle inattive ma super efficaci. A Firenze come ad Udine. Gli avversari ci abboccano e lo staff di Spalletti studia le prossime genialate. 7 su 7. Spettacolare questo Napoli che fa sognare e deve continuare a farci sognare. La Juventus non vuole abbandonare l'idea del tricolore già ad ottobre ma il ritardo c'è ed è palese. Al contrario della Champions dove è partita davvero forte.

Il Napoli a Firenze rischiava e superando questo esame difficilissimo ha lanciato un segnale fortissimo alle milanesi. Le romane non ci sono per il titolo. Milano, invece, sembra presente sempre non dando mai per morta la Juventus fin quando la macchina segnalerà i bianconeri in vita. Spalletti ha grandi meriti su questo Napoli ma lo abbiamo sempre detto che è un grande allenatore. Deve solo migliorare fuori dal campo quando inizia a vedere fantasmi e scheletri. Di solito al primo anno va tutto liscio e questa stagione può davvero essere quella del miracolo. Sarebbe stupendo per tutti una vittoria del Napoli. Innanzitutto per il sistema calcio italiano. L'Inter è in scia ma non ha l'oggettiva forza dello scorso anno".