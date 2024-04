Criscitiello: "Scudetto del Napoli un caso, annata che capita ogni 50 anni"

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha scritto del Napoli nel suo editoriale su Sportitalia.com

TuttoNapoli.net

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha scritto del Napoli nel suo editoriale su Sportitalia.com: "Intanto, a Napoli, più passano le settimane e più completano il disastro nell’anno dello scudetto sul petto. De Laurentiis ha commesso più errori in questi 10 mesi che in tutta la sua storia da Presidente del Napoli. Meglio che li abbia concentrati tutti in questa stagione. Non ha indovinato una sola decisione, ma dico una. Dagli allenatori ai calciatori, alle strategie mediatiche e di comunicazione.

Un disastro completato dalla gestione approssimativa del caso Juan Jesus. Senza avvocato, senza difesa, senza prove e con la lamentela continua del vittimismo verso Acerbi senza aver portato una prova o una testimonianza dei compagni di squadra in campo. Il campo, lo stesso, che continua ad essere chiaro con il Napoli. L’Atalanta passeggia al Maradona e il futuro non presenta nulla di buono. La conferma che tutti volevano è arrivata: lo scudetto del Napoli è stato casuale, grazie a Spalletti e Giuntoli, figlio di un anno perfetto che capita ogni 50 anni se in squadra non hai Diego. I cicli si basano su costruzioni solide societarie. Qui, invece, c’è approssimazione e mancanza di programmazione. Troppa confusione. Cosi i cicli non si aprono e non si chiudono. Semplicemente non esistono.