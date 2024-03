Criscitiello sul caso Gravina: "Deve auto sospendersi in attesa del giudizio della Procura"

Gravina da quando è diventato Presidente della FIGC ha sbagliato due cose: credere di essere infallibile e si è circondato di professionisti sbagliati.

"Le accuse sono pesanti, per questo occorre una grande difesa per uscirne indenne. Gravina, però, per il sistema deve essere coerente con le sue decisioni". Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello scrive del caso che ha coinvolto il presidente della Figc Gabriele Gravina, invitandolo a sospendersi in attesa che venga fatta luce sulle indagini che lo rigurdano.

"Quando ci sono stati i casi Criscito, Fagioli e Tonali la FIGC, giustamente, è intervenuta subito con sospensione dei calciatori ed espulsione momentanea da Coverciano. Se questa legge vale per i calciatori, a maggior ragione deve essere rispettata dal numero 1 del sistema. Gravina non deve dimettersi ma auto sospendersi in attesa di dimostrare la sua completa estraneità dei fatti. Lo diciamo senza dietrologia perché come sapete se dobbiamo metterci la faccia siamo i primi a farlo. Gravina da quando è diventato Presidente della FIGC ha sbagliato due cose: credere di essere infallibile e si è circondato di professionisti sbagliati. Lui non è male come persona e neanche come dirigente. Siccome le accuse sono pesanti dovrebbe difendersi senza occupare un ruolo cosi importante.