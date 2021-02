Criscitiello sul mercato: "Complimenti al Milan, sia d'esempio per i club che hanno dormito come Napoli, Inter e Juve"

Nel suo editoriale per TMW, il direttore Michele Criscitiello ha fatto il punto sul mercato: "Complimenti al Milan che ha sfruttato questo mercato di riparazione nel vero senso della parola. Un difensore, un centrocampista e un attaccante. Ha fatto le cose nel migliore dei modi e non si è ridotto all'ultimo secondo. L'operatività dei dirigenti rossoneri deve essere da esempio per tutti gli altri club che hanno dormito in questo gennaio: Napoli, Inter e Juventus".