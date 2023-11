Criscitiello sulla Salernitana: "Presidente megalomane, che errore andarci per Inzaghi!"

"La Salernitana paga gli errori del suo direttore, la megalomania del suo Presidente e adesso pagherà una piazza che inizierà ad insorgere"

Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia.com, analizza la scelta di Pippo Inzaghi di accettare la panchina della Salernitana: "Per un Simone che apre la classifica, c'è un Pippo che la chiude. Che errore andare a Salerno. Che errore scegliere la categoria e non la squadra. Gli allenatori non impareranno mai. Inzaghi doveva avere la forza e l'intelligenza di non andare a bruciarsi a Salerno perchè fai la serie A ma aspettare un Palermo (un nome a caso) per fare la serie B. Le cose migliori Inzaghi le ha fatte vedere in B e non è una vergogna o un demerito. Meglio giocare a vincere in B che andare a prendere casi estremi in A.

La Salernitana paga gli errori del suo direttore, la megalomania del suo Presidente e adesso pagherà una piazza che inizierà ad insorgere. Inzaghi non era l'uomo giusto per Salerno. Un salto nel vuoto. Ha le qualità per far risalire i granata ma diventa dura pensare ad una scalata verso la salvezza. E se le altre iniziano a correre.... conviene preparare gli ombrelloni ad Amalfi".