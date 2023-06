Criscitiello: "Voto 10 al mercato del Napoli, c'è un solo rimpianto"

Spalletti è un grande allenatore che quando non vede i fantasmi in giro per casa non ha mezzo rivale nel suo mestiere.

TuttoNapoli.net

Voto 10 al Napoli sul mercato: questo il pensiero di Michele Criscitiello. Ecco un estratto dell'editoriale proposto sul portale di Sportitalia: "Il calcio è così. Ti escono delle stagioni perfette. L'annata del Napoli ti capita una volta ogni 100 anni. Non c'è il genio di Maradona. Non c'è un progetto dove dici "in 4 anni vinco lo scudetto". Qui vinci al primo tentativo dopo la maxi epurazione dei più forti e l'inserimento di 3-4 sconosciuti in organico. De Laurentiis ha fatto un capolavoro negli anni.

Spalletti è un grande allenatore che quando non vede i fantasmi in giro per casa non ha mezzo rivale nel suo mestiere. Giuntoli è arrivato al tricolore mangiando la polvere dei campionati dilettantistici. Tutto meritato. Tutto figlio della meritocrazia, del lavoro e del sacrificio. Le partenze di DS e allenatore, però, confermano che ci potrà essere un altro grande Napoli ma non ci sarà più questo Napoli. Non si può costruire a lungo termine e questo è un peccato. Per De Laurentiis la stagione più bella della sua vita professionale. Il Bari in serie A sarebbe il trionfo della famiglia.