Crotone, collaboratore tecnico: "Ounas per noi è un lusso, ecco cosa gli manca per esplodere"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Antonello Preiti, collaboratore dell’area tecnica del Crotone: "E’ un’annata molto difficile e particolare per la pandemia. Nelle partite clou in casa ci è mancato tantissimo il nostro pubblico, abbiamo raccolto molto bene di quello che abbiamo seminato. Purtroppo ci troviamo impantanati nella zona retrocessione, ma i ragazzi e la società sono convinti di poter lottare fino all’ultima giornata.

Luperto? Il Napoli è stato di parola concedendoci il prestito di Sebastiano all’ultimo giorno di mercato. Luperto è un ragazzo che ha fisicità e buone qualità. Il suo percorso è ancora lungo per approdare ad un grande club, ma ha tutte le qualità per riuscirci.

Ounas? Il Napoli ha fatto un investimento importante quando l’ha comprato dal Nizza. In una squadra che lotta per la salvezza è un lusso, meriterebbe di stare in un contesto come il Napoli. Gli manca solo forse un pizzico di continuità, perché sulle qualità lo scouting del Napoli ci ha visto bene.

Napoli-Crotone? Veniamo a Napoli per fare risultato, con la speranza di fare quello che non abbiamo mai fatto, cioè di vincere contro una squadra forte, bene allenata e plasmata da Gattuso. Sarà un match molto difficile sia per loro che per noi”.