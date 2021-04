Crotone, Cosmi in conferenza: "Dopo il pari abbiamo avuto altre occasioni, peccato per il primo tempo"

Cade il Crotone al Maradona al termine di un match dalle mille emozioni: è il gol di Giovanni Di Lorenzo a condannare la squadra di Serse Cosmi. A breve il tecnico dei calabresi commenterà la gara in conferenza stampa.

C'è rammarico per questo risultato?

"Dopo il primo tempo, che è stato il peggiore della mia gestione con errori e per atteggiamento, ero veramente arrabbiato. Non si può giocare contro il Napoli in quella maniera, senza contenuto agonistico. Non avevamo capito che eravamo stati fortunati a riaprirla dopo il 2-0. Dopo il secondo tempo qualche rammarico c'è, dopo il pareggio abbiamo avuto anche delle opportunità per concretizzare. Poi, come spesso ci accade, nel finale di gara c'è sempre una situazione che ci penalizza. Di Lorenzo ha tirato col piede che non è suo ed è venuto fuori un tiro imparabile. Il rammarico è per la gestione per quella fase finale, anche per ottenere un punto o trovare un gol negli spazi".



Cosa l'ha fatta arrabbiare di più?

"Se uno fa riferimento al proprio orgoglio, non si dovrebbe mai andare a toccare certi tasti. Però entrare in uno stadio che si chiama Maradona, come calciatore ho il dovere di fare tutto quello che so fare. Per questo mi è dispiaciuto l'atteggiamento nel primo tempo, dove siamo stati troppo poco. Non è facile trovare stimoli, ma se hai passione per il tuo lavoro in questo stadio gli stimoli li trovi senza che una società te lo dica".



