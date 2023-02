Ct Argentina: "Spalletti grande allenatore, sta facendo la differenza"

C’era Lionel Scaloni come ospite speciale al centro tecnico di Coverciano per la consegna della “Panchina d’oro”

C’era Lionel Scaloni come ospite speciale al centro tecnico di Coverciano per la consegna della “Panchina d’oro” e, tra i molti argomenti trattati con i cronisti a margine dell’intervento, ha avuto parole di sincera stima per Spalletti. "Il Napoli mi piace tanto e ha un grandissimo allenatore che sta facendo la differenza. È una squadra che gioca ogni partita in maniera differente, e non parlo di tattica, ma proprio del modo di stare in campo e di interpretare la gara. Spero per loro che vincano lo scudetto". Queste le sue parole riportate dal Corriere dello Sport.