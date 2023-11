Ct Macedonia: "Elmas? Gli manca minutaggio, merita più spazio al Napoli!"

In conferenza stampa ha parlato il ct della Nord Macedonia, Blagoja Milevski, dopo il ko dell'Olimpico contro l'Italia.

23.23 - Ha inizio la conferenza stampa: "Complimenti all'Italia per la vittoria. Oggi siamo stati molto disattenti sui calci piazzati, nel primo tempo abbiamo fatto male e solo dopo i cambi siamo riusciti a giocare meglio. Purtroppo non siamo riusciti a pareggiare, ma non sono contento della prestazione. Soprattutto per il primo tempo, ma anche per il risultato finale".

Perché Elmas era dispiaciuto al momento della sostituzione?

"Non è vero. Ha chiesto lui la sostituzione perché non era più in grado di continuare, non ha tutta la partita nelle gambe perché gli manca un po' di minutaggio al Napoli. Spero questa situazione possa migliorare e avere in futuro un minutaggio maggiore. Gioca per una grande squadra, ma merita maggiore minutaggio".

23.27 - Conclusa la conferenza stampa.