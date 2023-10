Ct Malta su Raspadori: "Contro di noi l'ho visto molto attivo, ecco dove rende meglio"

"Uno di quei giocatori su cui puoi fare sempre affidamento, anche quendo il tecnico lo sposta in altre zone del campo".

Il CT di Malta Michele Marcolini è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “A Bari quando abbiamo affrontato l’Italia ho visto negli azzurri un grande spirito, l’idea tattica di Spalletti è ben chiara e già si vede in campo, nonostante il fatto sia arrivato da relativamente poco tempo in azzurro. Luciano ha un livello di preparazione altissimo, il Napoli l’anno scorso era una macchina perfetta e lo sarà anche la Nazionale.

Raspadori? Lo vedo bene centravanti. In quella posizione è sempre pericoloso, lega il gioco ed attacca la profondità, uno di quei giocatori su cui puoi fare sempre affidamento, anche quendo il tecnico lo sposta in altre zone del campo. Contro Malta l’ho visto comunque molto attivo, anche se non è riuscito a segnare. Con la mia Nazionale andrò a Wembley alla prossima sosta, per me è un privilegio ed un onore che mi sarà concesso. Giocare contro i campioni inglesi sarà emozionante, so solo che è una delle nazionali al momento più forti al mondo”.